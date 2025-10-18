október 18., szombat

1 órája

Kemény ellenfél érkezik Kozármislenybe

Bama.hu

Újabb hétvége, újabb izgalmak. A válogatott szünet után ismét játszik a Szentlőrinc és a Kozármisleny, az MTK II-őt múlná felül a PMFC, otthon küzdenek az NKA fiúk is.

Kozármisleny
Komoly riválist fogad a Kozármisleny
Fotó: Löffler Péter

Október 18., Szombat – Oroszlánok érkeznek az NKA-hoz

Asztalitenisz 

Dél Dunántúli Áramhálózati Zrt 45. asztalitenisz versenye, Szigetvár Sportcsarnok.

Kézilabda 

K&H Férfi Liga, 6. forduló, HE-DO Braun Gyöngyös–Carbonex-Komló, Gyöngyös, 18.00.

Kosárlabda 

Férfi NB I. A csoport, 4. forduló, NKA Universitas Pécs–MVM-OSE Lions, Pécs, Nemzeti Kosárlabda Akadémia, 18.00.

Labdarúgás 

Baranya vármegyei I. osztály, 8. forduló, Villány TC–Mohácsi TE 1888 14.00., PVSK–Nagykozár KSE 14.00, Bólyi SE–Alpassport Siklós, 14.30., PTE PEAC II–Sport36 Komlói Bányász, 18.00

Vízilabda 

OB I/B. 6. forduló, PTE PEAC  Mighty Bulls–ASI DSE, Pécs, Abay Nemes Oszkár Sportuszoda, 10.45., YBL WPC–PVSK-Mecsek Füszért, Komjád, 20.00.

Október 19.,Vasárnap – Komoly riválist fogad a Kozármisleny

Asztalitenisz 

Dél Dunántúli Áramhálózati Zrt 45. asztalitenisz verseny, Szigetvár Sportcsarnok.

Kosárlabda 

Női NB I. A csoport, 5. forduló,TARR KSC Szekszárd– NKA Universitas Pécs, Szekszárd, 18.00. 

NB I. B Piros csoport, 4. forduló, Phoenix-MT Fót–PVSK-Veolia, Fót, 17.00.

Labdarúgás 

Merkantil Bank Liga NB II., 10. forduló, Vasas FC–Szentlőrinc, Budapest, 17.00., HR-Rent Kozármisleny–Budapest Honvéd FC, Kozármisleny Stadion, 17.00. 

Férfi NB III., Dél-Nyugati, 12. forduló, PMFC–MTK II., Pécs, PMFC Stadion, 13.00., Iváncsa KSE–PTE PEAC, Iváncsa, 13.00. 

Baranya vármegyei I. osztály, Gyógyfürdő Harkány–VSK Sellye, 13.00.

