Kemény ellenfél érkezik Kozármislenybe

Újabb hétvége, újabb izgalmak. A válogatott szünet után ismét játszik a Szentlőrinc és a Kozármisleny, az MTK II-őt múlná felül a PMFC, otthon küzdenek az NKA fiúk is.

Komoly riválist fogad a Kozármisleny

Október 18., Szombat – Oroszlánok érkeznek az NKA-hoz

Asztalitenisz

Dél Dunántúli Áramhálózati Zrt 45. asztalitenisz versenye, Szigetvár Sportcsarnok.

Kézilabda

K&H Férfi Liga, 6. forduló, HE-DO Braun Gyöngyös–Carbonex-Komló, Gyöngyös, 18.00.

Kosárlabda

Férfi NB I. A csoport, 4. forduló, NKA Universitas Pécs–MVM-OSE Lions, Pécs, Nemzeti Kosárlabda Akadémia, 18.00.

Labdarúgás

Baranya vármegyei I. osztály, 8. forduló, Villány TC–Mohácsi TE 1888 14.00., PVSK–Nagykozár KSE 14.00, Bólyi SE–Alpassport Siklós, 14.30., PTE PEAC II–Sport36 Komlói Bányász, 18.00

Vízilabda

OB I/B. 6. forduló, PTE PEAC Mighty Bulls–ASI DSE, Pécs, Abay Nemes Oszkár Sportuszoda, 10.45., YBL WPC–PVSK-Mecsek Füszért, Komjád, 20.00.

Asztalitenisz

Dél Dunántúli Áramhálózati Zrt 45. asztalitenisz verseny, Szigetvár Sportcsarnok.

Kosárlabda

Női NB I. A csoport, 5. forduló,TARR KSC Szekszárd– NKA Universitas Pécs, Szekszárd, 18.00.

NB I. B Piros csoport, 4. forduló, Phoenix-MT Fót–PVSK-Veolia, Fót, 17.00.

Labdarúgás

Merkantil Bank Liga NB II., 10. forduló, Vasas FC–Szentlőrinc, Budapest, 17.00., HR-Rent Kozármisleny–Budapest Honvéd FC, Kozármisleny Stadion, 17.00.

Férfi NB III., Dél-Nyugati, 12. forduló, PMFC–MTK II., Pécs, PMFC Stadion, 13.00., Iváncsa KSE–PTE PEAC, Iváncsa, 13.00.

Baranya vármegyei I. osztály, Gyógyfürdő Harkány–VSK Sellye, 13.00.