Közel harmincat lőtt a Misleny a Fradinak

A tisztes helytállás volt a Kozármisleny KA női kézilabdacsapatának célja a Ferencváros otthonában, s ezt meg is valósította. Az NB I. 6. fordulójában a sztárokkal teletömött együttesnek 29 gólt tudott lőni, így a 15 gólos vereség miatt sem lehet túlzottan csalódott.

Ferencváros–Kozármisleny KA 44–29 (23–14)

Női kézilabda NB I., 6. forduló.

Kozármisleny: Wichmann, Mohari – Bernhardt 6, Brettner 2, Ostorosics, Kecskés N. 5, Bursac 1, Pintér S. 3, Lengyel, Csökmei 3, Bréda 3, Rácz P., Scheffer 3, Kelemen 1, Fodor V. 1, Szatmári 1. Edző: Kovács Tamás.