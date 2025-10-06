Közel hét órát vert a másodikra a pécsiek új versenyzője

A Svájcban élő Fábián Helga nemrég igazolt a PSN Zrt. – Pécsi Sportiskola egyesületébe, s egyből fantasztikus eredményt ért el. Pénteken Vadlán Ultra Trail versenyen mutatkozott be új csapata színeiben egy 108 km hosszúságú és 3166 méter szintkülönbségű távon.

Fábián ezt mindössze 11 óra 25 perc és 34 másodperc alatt teljesítette, ami csupán fél percre volt az eddigi pályarekordtól. A dobogón természetesen ennek következtében a legmagasabb fokra állhatott fel a PSN friss szerzeménye. Ha ezt a sikert pedig annak tükrében nézzük, hogy a női mezőny másodikjára közel hét órát vert Fábián, látható, hogy milyen kiemelkedő eredményt ért el a pécsiek versenyzője.