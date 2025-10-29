A megszűnés széléről táncolt vissza a PMFC, s azóta is többször újra tervezett

Tíz éve a Magyar Labdarúgó-szövetség úgy határozott, hogy a PMFC nem indulhat az élvonalban, ami a megszűnés szélére sodorta a klubot. Ettől csupán egy öngerjesztő folyamat mentette meg Kulcsár Árpád vezetésével, illetve hogy a PSN Zrt. mentőövet dobott a nyár végéhez közeledve.

Kulcsár Árpád felidézte szerkesztőségünkben az elmúlt tíz évet

Fotó: Sándor Judit

– Amikor ez a szomorú esemény megtörtént a 2014/15-ös szezonban, Robert Jarni mellett dolgoztam pályáedzőként, viszont miután kiderült, hogy nem kap licencet a klub, szétment minden – idézte fel Kulcsár Árpád sportigazgató. – Senkinek nem volt szerződése, nekem sem, csak mint PMFC-érzelmű sportember döntöttem úgy, csinálni kell valamit, mert semmi nem történik a klub háza táján. Ha jól emlékszem, akkor hat fiatal játékossal kezdtem el edzeni a stadionban. Aztán abból 8, 10, 12 lett fokozatosan, majd egyszer csak megjelent egy cikk ennek hatására, hogy valami mocorgás van a PMFC-nél.

Attól kezdve indultak el azok a folyamatok, amik később ahhoz vezettek, hogy ismét versenyezni tudtak a piros-feketék.

– A nyár végéhez közeledve beszéltük meg, hogy én az utánpótlást viszem tovább, Márton Gábor pedig az első csapatot. Egy hét volt vissza a bajnokság rajtjáig, amikor eldőlt, a megye I.-ben indul az együttes, de még nem volt semmi, olykor víz és áram sem. Marciéknak nagyon sokat köszönhetünk, mert összeszedtek olyan játékosokat, akikkel az első év végén mindjárt fel tudtak jutni – emlékezett vissza.

Márton egy darabig még vezette az együttest, de 2017-ben és 2018-ban is egy kicsivel lecsúsztak a másodosztályról.

– Az NB III.-ban három év volt kitűzve az újabb feljutásra, mert egyszerűen az anyagi háttér nem volt meg, amivel biztosra lehetett volna venni a sikert. Azonban két szezon után elfogyott a türelem hiába lett volna a stábnak még egy éve a terv szerint. Így 2018-ban hasonló helyzet állt elő, mint a kizárásnál, csak az NB III.-ban. Ekkor szóltak nekem, kettő héttel a következő rajt előtt, hogy valamit kéne csinálni a felnőtt csapattal, legyek a sportigazgató. Én rögtön Marciék maradását szorgalmaztam, de nem mentek bele a vezetők. Ennek a klubnak akkor nem volt meg a háttere semmihez – jelentette ki.