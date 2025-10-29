50 perce
A megszűnés széléről táncolt vissza a PMFC, s azóta is többször újra tervezett
Miután a PMFC-t kizárták a labdarúgó NB I.-ből sötétnek látszott a jövő. Olykor a gyakorlatban is, mert megesett, hogy nem volt áram és víz, de azóta volt, hogy egy-egy reménysugár átszűrődött a felhőkön. Kulcsár Árpád vezetett át minket az azóta eltelt évek eseményein.
Tíz éve a Magyar Labdarúgó-szövetség úgy határozott, hogy a PMFC nem indulhat az élvonalban, ami a megszűnés szélére sodorta a klubot. Ettől csupán egy öngerjesztő folyamat mentette meg Kulcsár Árpád vezetésével, illetve hogy a PSN Zrt. mentőövet dobott a nyár végéhez közeledve.
– Amikor ez a szomorú esemény megtörtént a 2014/15-ös szezonban, Robert Jarni mellett dolgoztam pályáedzőként, viszont miután kiderült, hogy nem kap licencet a klub, szétment minden – idézte fel Kulcsár Árpád sportigazgató. – Senkinek nem volt szerződése, nekem sem, csak mint PMFC-érzelmű sportember döntöttem úgy, csinálni kell valamit, mert semmi nem történik a klub háza táján. Ha jól emlékszem, akkor hat fiatal játékossal kezdtem el edzeni a stadionban. Aztán abból 8, 10, 12 lett fokozatosan, majd egyszer csak megjelent egy cikk ennek hatására, hogy valami mocorgás van a PMFC-nél.
Attól kezdve indultak el azok a folyamatok, amik később ahhoz vezettek, hogy ismét versenyezni tudtak a piros-feketék.
– A nyár végéhez közeledve beszéltük meg, hogy én az utánpótlást viszem tovább, Márton Gábor pedig az első csapatot. Egy hét volt vissza a bajnokság rajtjáig, amikor eldőlt, a megye I.-ben indul az együttes, de még nem volt semmi, olykor víz és áram sem. Marciéknak nagyon sokat köszönhetünk, mert összeszedtek olyan játékosokat, akikkel az első év végén mindjárt fel tudtak jutni – emlékezett vissza.
Márton egy darabig még vezette az együttest, de 2017-ben és 2018-ban is egy kicsivel lecsúsztak a másodosztályról.
– Az NB III.-ban három év volt kitűzve az újabb feljutásra, mert egyszerűen az anyagi háttér nem volt meg, amivel biztosra lehetett volna venni a sikert. Azonban két szezon után elfogyott a türelem hiába lett volna a stábnak még egy éve a terv szerint. Így 2018-ban hasonló helyzet állt elő, mint a kizárásnál, csak az NB III.-ban. Ekkor szóltak nekem, kettő héttel a következő rajt előtt, hogy valamit kéne csinálni a felnőtt csapattal, legyek a sportigazgató. Én rögtön Marciék maradását szorgalmaztam, de nem mentek bele a vezetők. Ennek a klubnak akkor nem volt meg a háttere semmihez – jelentette ki.
Kulcsár Árpáddal ismét új fejezet kezdődött, amiben elérték a másodosztályt
Sárai Györggyel egy nehéz szezon kezdődött, amit végül Vas László fejezett be a padon, s látszott, ismét újra kell húzni a falakat.
– Ott már volt egy tudatos építkezés az előző szezon közben is. Láttuk ki az, akit tudunk használni a csapatból, és már áprilisban elkezdtük a következő évadot építeni Lacival közösen – részletezte. – A következő évben a feljutás össze is jött, de sajnos a Covid félbeszakította az évet. Azt gondolom, hogy ott a szurkolókkal azért maradt el az egymásra találás, mert nem tudtak eljönni együtt ünnepelni a bajnoki címet, mint a Marciék-féle megye I.-es együttessel.
Az első NB II.-es év is remekül kezdődött, hiszen 21 forduló után a 2. helyen telelt a csapat. Ekkor úgy tűnt, nagyon közel lehet az üdvösség, egy újabb feljutás.
– Ott hibáztam. Mai fejemmel már mást mondanék, de amikor megkérdezték, mi történne, ha még beleinvesztálnának a projektbe pénzt, akkor azt feleltem, nem garantálhatjuk a feljutást, mert NB III.-as a keretünk. Természetesen meg akartuk próbálni, meg is tettünk a feljutásért mindent, de nem lehetett ezt elvárásként megfogalmazni, mert a szezon előtt még csak az volt a cél, hogy maradjunk bent – árulta el.
A tulajdonosváltás betett a nyáron
A gárda végül a 4. helyen zárt, de a jövő fényesnek tűnt, azonban a tulajdonos váltás komoly nehézségeket szült.
– Azokat az igazolásokat, amiket elterveztünk, nem tudtuk végrehajtani, mert elhúzódott a váltás – folytatta. – Az új tulajdonos annyit mondott, én még nem adhatok nektek felhatalmazást, ameddig én nem vagyok itt, a leköszönő pedig már nem adott. Emiatt tényleg olyan játékosoktól estünk el, akivel a következő évben abszolút el lehetett volna várni, hogy ott legyünk a tabella elején. Utána már kijött, hogy a játékosaink még nincsenek készek ezekre a célokra.
Végül 2022-ben a 11. helyre futott be a gárda, így Vas Lászlónak távoznia kellett, s Kulcsár Árpád is ismételten csak az utánpótlás munkájában vett részt a tavalyi és idei nyarat leszámítva.
Újra elfogyott a türelem
Ezt követően érkezett Weitner Ádám vezetőedzőnek, de Kulcsártól megtudtuk, hogy Aczél Zoltán és Márton Gábor is a kalapban volt. Weitnerre jó választásként gondol, amit az első fél év eredményei is igazolnak, hiszen ismét felcsillant a remény. A klub télen igazolt is azért, hogy megugorhassa a lécet, viszont Nikitscher Tamás távozása a csapat játékára komoly hatással volt. Végül nem jött össze a feljutás, sőt a következő évben már az edzőváltások és a kiesés miatt lett hírhedt a szurkolók körében.
Az elmúlt két év ismét az újjá építésről szólt, s a tulajdonos váltásokról. Jelenleg pedig Baksa Zsolt is azt jelölte ki célként az egyesület vezetőjeként, hogy a gazdasági hátteret kell stabilizálni, mielőtt komolyabb terveket szőnének.