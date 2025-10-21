Én és a majré a kapuban: a következő generáció számára elűzné a mumust a fiatal edző

Kürti Dániel felmérte, hogy kevés gyerek szeretne kapus lenni, ezért ezen igyekszik változtatni. Egyfelől a települések nagy rendezvényein igyekszik népszerűsíteni a pozíciót. Másfelől létrehozta Pécsett a Kapusiskolát, ahol nem csak a sportolók fizikális és technikai felkészítésére fekteti a hangsúlyt, hanem a játék mentális része is komoly szerepet kap.

Kürti Dániel első sorban a lelki terhek alól szeretné felszabadítani a hozzá érkező kapusokat

Fotó: Sándor Judit

– Több mint játékos – foglalta össze a projekt koncepcióját. – Többet szeretnék belerakni, minthogy egyszerű játékost neveljünk. A kapus mindig más, és az emberi értékeket is szeretném kiemelni. A kezem alatt olyan fiatalok nevelődjenek, akik nem csak focisták lesznek a végén, hanem önállóan, intelligensen, kritikusan gondolkodni tudó emberek is. Azt gondolom, ez nagyon fontos.

Egyénekre szabja a képzést Kürti Dániel

Persze nem csak fiatalok jelentkezhetnek a foglalkozásokra a Kapusiskola felületein, felnőtteket is vár. Ugyanakkor azt hangsúlyozta Kürti, hogy az ő edzései nem váltják ki az egyesületeknél végzett munkát.

– A kluboknál viszonylag kötöttek a kapusedzések, meg van szabva egy keretrendszer, amiben dolgozni kell, nincs másfél órányi idő egyénekre. Egy akadémián azok a dolgok, amik itt vannak a Kapusiskolában – akár mentális, akár fizikális részről – azok nagyjából megvalósulnak. A környéken azonban nincs akadémia, így azt gondolom, a gyerekeknek nagyon jó lehetőséget nyújthatok, hogy megtapasztalják, milyen profi környezetben edződni a legújabb eszközökkel, a legmodernebb felfogással – folytatta.

A projekt során kis csoportokban, de egyénekre szabva, folyamatosan egyedi tréningekkel fejlesztik a hálóőröket.

– Nálam kicsit mást kapnak a srácok, mint a klubjaiknál. Az emberre próbálom szabni az összes edzést. Minden foglalkozáson van videófelvétel, ami alapján otthon készítek egy mozgásellemzést, és elemzem, kinek mire van szüksége, amit beépítek a következő alkalom metodikájába. Ami a mentális részét illeti, a gyerek egyből kap egy érzésnaplót, amiben vezetheti az általa megélt érzelmeket, hogyan teljesítettem az edzésen, kaptam-e olyan kritikát, ami esetleg rosszul esett, vagy dicséretet, ami nagyon jó volt. Ez már hozzásegíti őt ezeknek a kezeléséhez, emellett folyamatos velük a kommunikáció. Átbeszéljük, ami hétvégén történt velük, meg tudjuk beszélni, hogyan dolgozzanak fel egy hibát. Az én megközelítésem, hogy a gyerek az első, az ő mentális egészsége. A kapusposzt alapvetően pszichés pozíció, így nagyon fontos ezeket kiemelni és kezelni – fejtette ki.