2 órája
Én és a majré a kapuban: a következő generáció számára elűzné a mumust a fiatal edző
Egyedülálló programot hozott létre a PTE TTK testnevelés és földrajztanár szakos hallgatója Pécsett. Kürti Dániel a Kapusiskolában nem csak a technikai és fizikai felkészítés kap nagy hangsúlyt a hálóőrök képzésében, a mentális szegmens is komoly szerephez jut.
Kürti Dániel felmérte, hogy kevés gyerek szeretne kapus lenni, ezért ezen igyekszik változtatni. Egyfelől a települések nagy rendezvényein igyekszik népszerűsíteni a pozíciót. Másfelől létrehozta Pécsett a Kapusiskolát, ahol nem csak a sportolók fizikális és technikai felkészítésére fekteti a hangsúlyt, hanem a játék mentális része is komoly szerepet kap.
– Több mint játékos – foglalta össze a projekt koncepcióját. – Többet szeretnék belerakni, minthogy egyszerű játékost neveljünk. A kapus mindig más, és az emberi értékeket is szeretném kiemelni. A kezem alatt olyan fiatalok nevelődjenek, akik nem csak focisták lesznek a végén, hanem önállóan, intelligensen, kritikusan gondolkodni tudó emberek is. Azt gondolom, ez nagyon fontos.
Egyénekre szabja a képzést Kürti Dániel
Persze nem csak fiatalok jelentkezhetnek a foglalkozásokra a Kapusiskola felületein, felnőtteket is vár. Ugyanakkor azt hangsúlyozta Kürti, hogy az ő edzései nem váltják ki az egyesületeknél végzett munkát.
– A kluboknál viszonylag kötöttek a kapusedzések, meg van szabva egy keretrendszer, amiben dolgozni kell, nincs másfél órányi idő egyénekre. Egy akadémián azok a dolgok, amik itt vannak a Kapusiskolában – akár mentális, akár fizikális részről – azok nagyjából megvalósulnak. A környéken azonban nincs akadémia, így azt gondolom, a gyerekeknek nagyon jó lehetőséget nyújthatok, hogy megtapasztalják, milyen profi környezetben edződni a legújabb eszközökkel, a legmodernebb felfogással – folytatta.
A projekt során kis csoportokban, de egyénekre szabva, folyamatosan egyedi tréningekkel fejlesztik a hálóőröket.
– Nálam kicsit mást kapnak a srácok, mint a klubjaiknál. Az emberre próbálom szabni az összes edzést. Minden foglalkozáson van videófelvétel, ami alapján otthon készítek egy mozgásellemzést, és elemzem, kinek mire van szüksége, amit beépítek a következő alkalom metodikájába. Ami a mentális részét illeti, a gyerek egyből kap egy érzésnaplót, amiben vezetheti az általa megélt érzelmeket, hogyan teljesítettem az edzésen, kaptam-e olyan kritikát, ami esetleg rosszul esett, vagy dicséretet, ami nagyon jó volt. Ez már hozzásegíti őt ezeknek a kezeléséhez, emellett folyamatos velük a kommunikáció. Átbeszéljük, ami hétvégén történt velük, meg tudjuk beszélni, hogyan dolgozzanak fel egy hibát. Az én megközelítésem, hogy a gyerek az első, az ő mentális egészsége. A kapusposzt alapvetően pszichés pozíció, így nagyon fontos ezeket kiemelni és kezelni – fejtette ki.
Saját élményeiből is táplálkozik
Persze megvan az oka annak, hogy a szakember ebből az irányból közelít a sporthoz, hiszen többek között a PVSK, a PMFC, az Újpest és a Kaposvár kötelékében is gyűjtött tapasztalatokat, játékosként milyen megélni egy-egy helyzetet.
– Nagyon féltem utánpotlás kapusként a hibáktól – magyarázta. – Edzéseken mindig a maxot adtam, mindig jól mentek. Nem nagyon volt olyan, hogy azt mondtam volna, ez nem úgy ment, ahogy akartam. Csak aztán jött a mérkőzésnap, és elkezdtem félni attól, hogy hibázok. Pont azért, mert olyan edzői megnyilvánulások voltak a pályaszélén, amik miatt minden mérkőzés előtt gyomorgörcsöm volt. Akkor pedig már ketten voltunk a kapuban: én meg a majré. Ez pedig nyilván szült egy hibát, ami továbbiakhoz vezetett. Onnantól pedig meg voltam lőve a mérkőzésen, Mondjuk, a 30. percig kaptam két potyát, és végem volt.