Lassan Indiana Jonesnak kell a mitikus PMFC-szurkolók nyomába eredni

Címkék#bama podcast#Civilek a pályán#Waltner Róbert#PMFC

Elkezdődtek a kosárlabda-bajnokságok, de a labdarúgók is adtak témát a sportújságíróinknak, hiszen Waltner Róbert élesen kritizálta a Szentlőrinc NB II.-es játékosait, míg a PMFC–Kaposvár NB III.-as találkozóra „elfelejtettek” kijönni a drukkerek.

Kinek a hibája, ha hétről hétre hozzáállásbeli problémákról beszél egy vezetőedző, de majdnem mindig ugyanaz a tizenegy játékos fut ki a pályára? Ha egy csokiért az edzésen többet tesznek, meg lehetne-e kérni az ellenfelet, hogy a párharc győztese kapjon egy dobozzal? Hova tűnt a rengeteg PMFC-szurkoló? – ezeket a kérdéseket boncolgatták a Civilek a pályán legújabb részében sportújságíróink.

