Bama.hu podcast
2 órája
Lassan Indiana Jonesnak kell a mitikus PMFC-szurkolók nyomába eredni
Elkezdődtek a kosárlabda-bajnokságok, de a labdarúgók is adtak témát a sportújságíróinknak, hiszen Waltner Róbert élesen kritizálta a Szentlőrinc NB II.-es játékosait, míg a PMFC–Kaposvár NB III.-as találkozóra „elfelejtettek” kijönni a drukkerek.
Kinek a hibája, ha hétről hétre hozzáállásbeli problémákról beszél egy vezetőedző, de majdnem mindig ugyanaz a tizenegy játékos fut ki a pályára? Ha egy csokiért az edzésen többet tesznek, meg lehetne-e kérni az ellenfelet, hogy a párharc győztese kapjon egy dobozzal? Hova tűnt a rengeteg PMFC-szurkoló? – ezeket a kérdéseket boncolgatták a Civilek a pályán legújabb részében sportújságíróink.
Hallgasd meg videán
vagy Spotify-on
Bama.hu podcast
- Örömtánccal a demencia ellen: a mozgás segít az időseknek
- Tizenhat férfi sokkot kapott Komlón
- Hospice Pécsen: több mint ellátás – emberi támogatás a legnehezebb pillanatokban
- Zakatol a baranyai Premier League, de elkaphatja-e valaki a címvédőt?
- Újabb öt év – új célok: a Koch Valéria Iskolaközpont főigazgatójának tervei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre