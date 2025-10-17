Lépéselőnybe kerülhet a tavalyi ezüstérmes

Robog tovább a baranyai II. osztály, a 6. fordulóra készülnek a csapatok. Minden összecsapást vasárnap rendeznek, s jöhet a pozíciócsere az élen.

Az követően, hogy múlt héten az Ócsárd és a Beremend is pontokat veszített, lépés előnybe kerülhetne a Szederkény csapata. Noha egyelőre sárga mezes riválisuk maradna az élen, Pálfiék még nem voltak pihenő hetesek. Ugyanakkor, hogy ez a papírforma kialakuljon, s továbbra is 100 százalékosak maradjanak a kék-fehérek, ahhoz a Somberek együttesét kéne felülmúlniuk, ami nem lesz könnyű küldetés számukra.

VÁRMEGYEI II. OSZTÁLY

OKTÓBER 19., Vasárnap: Ócsárd SE–Boda Diana (13.00), Véménd KSE–Szajki SE. Pécsváradi Spartacus SE–Közműépker Lánycsók SE, Himesházi KSE–Misinai Sasok, PTE PEAC III.–Kétújfalui SE, Szederkényi SE–Pécsváradi Kaitz Agro SK Somberek (14.30)