Lesimázta a sereghajtót a pécsi focicsapat

A PTE-PEAC hozta a kötelezőt a sereghajtó Dombóvár ellen a labdarúgó NB III. 10. fordulójában. A pécsiek Lengyel Szabolcs és Szabó Zalán góljaival verték az utolsó perceket emberhátrányban töltő vendégeket.

PTE-PEAC–Dombóvár 2–0 (0–0)

Labdarúgó NB III., Dél-nyugat, 10. forduló.

PEAC: Varga D. – Than (Varga B., 88.), Bozóki, Encz, Czimmerman – Orlovics (Szabó Z., a szünetben), Ócsai (Győri, 80.) – Kaszás B., Lengyel Sz., Schuszter (Gelencsér B., a szünetben) – Pressing (Hawkins, 88.). Vezetőedző: Molnár Gábor

Gólszerzők: Lengyel Sz. (58.), Szabó Z. (88.)