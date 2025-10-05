október 5., vasárnap

Labdarúgás

2 órája

Lesimázta a sereghajtót a pécsi focicsapat

Bama.hu
Lesimázta a sereghajtót a pécsi focicsapat

Fotó: Löffler Péter

A PTE-PEAC hozta a kötelezőt a sereghajtó Dombóvár ellen a labdarúgó NB III. 10. fordulójában. A pécsiek Lengyel Szabolcs és Szabó Zalán góljaival verték az utolsó perceket emberhátrányban töltő vendégeket.

PTE-PEAC–Dombóvár 2–0 (0–0)
Labdarúgó NB III., Dél-nyugat, 10. forduló.
PEAC: Varga D. – Than (Varga B., 88.), Bozóki, Encz, Czimmerman – Orlovics (Szabó Z., a szünetben), Ócsai (Győri, 80.) – Kaszás B., Lengyel Sz., Schuszter (Gelencsér B., a szünetben) – Pressing (Hawkins, 88.). Vezetőedző: Molnár Gábor
Gólszerzők: Lengyel Sz. (58.), Szabó Z. (88.)

