Lezajlott az év utolsó versenye: remekeltek a pécsiek

Gödöllőn rendezték az idei utolsó tájékozódási futó ob-t, ahol odatették magukat a Vasút sportolói. Három második és három harmadik hellyel járták a versenyt a pécsiek.

Vonyó Péter szakmai vezető így értékelte versenyzői szereplését: – Az egyesületi váltó verseny mutatja meg igazán egy egyesület erejét, mivel a csapat öt főből áll, és tagjai minden korosztályt lefednek az újonc kategóriától a juniorig és egy felnőtt versenyző is van benne. Nekünk volt a legtöbb csapatunk a fiúknál öt a lányoknál pedig három. Mind a nyolc eredményesen teljesítette a pályákat. Így összesen 40 utánpótlás és felnőtt korú sportolónk indult a versenyen, és ebből húszan pódiumra állhattak az eredményhirdetés során. Baumholczer Máté szavaival élve ilyen stresszhelyzet egyszer adódik egy évben ezt ki kell élvezni. A verseny ragyogó napsütéses őszi időben zajlott le, kiváló hangulatban, az egész szezon méltó lezárásaként.