Sárkányhajó
52 perce
Lezárták a szezont a PEAC sportolói
Szeptember 21-én Orfűn rendezték a Sárkányhajó Fesztivált és Szabadidős Kupafordulót, a PEAC Senior versenyzői is részt vettek. Remekül helyt is álltak a pécsiek a tíz csapatos mezőnybe, amivel méltóképp tudták lezárni a szezont. Innentől csak a szárazföldi edzések várnak a csapattagok, hogy jövőre még jobb formában térhessenek vissza a versenyekre.
