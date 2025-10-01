Lezárták a szezont a PEAC sportolói

Szeptember 21-én Orfűn rendezték a Sárkányhajó Fesztivált és Szabadidős Kupafordulót, a PEAC Senior versenyzői is részt vettek. Remekül helyt is álltak a pécsiek a tíz csapatos mezőnybe, amivel méltóképp tudták lezárni a szezont. Innentől csak a szárazföldi edzések várnak a csapattagok, hogy jövőre még jobb formában térhessenek vissza a versenyekre.