Luxus autót vezethet a pécsi kapus

Szabó Bence a PVSK-Mecsek Füszért vízilabdakapusa többek között remek teljesítményének (50, 50 és 63%-os védési statisztika) következtében egy nagy nyereményben részesült a napokban.

A pécsiek hálóőre ugyanis megnyerte nemrégiben a Pappas Auto Hónap Játékosa címet. Ezzel együtt pedig jutalomban is részesült, s ennek következtében lehetőséget kapott, arra, hogy egy igazi luxusautót vezethessen a közeljövőben.

Azt, hogy pontosan milyen autót vezethet Szabó, azt még nem lehet tudni, viszont a csapat szurkolói igazán elégedettek lehetnek kapusuk teljesítményével. Utóbbi egyértelműen magáért beszél, elvégre négy fordulót követően az élen állnak a Vasút pólósai az OB I/B 2025/26-os idényében. Menetelésüket szombaton folytathatják tovább, amikor is az AVUS együttese érkezik az Abay Nemes Oszkár Sportuszodába, hogy este 19.00-kor összecsapjon a hazaikkal.

A másik pécsi vízilabdacsapat a PTE PEAC Mighty Bulls szintén szombaton ugorhat medencébe a Gödöllői Városi Uszodában.