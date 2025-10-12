október 12., vasárnap

Miksa névnap

15°
+21
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

33 perce

Magabiztosan menetel tovább a Nagykozár

Címkék#Nagykozár#Breitenstein#Bólyi SE

Puskás Patrik

Nagykozárban ért véget a 7. forduló a baranyai I. vonalban. Kiss Krisztiánék magabiztos sikert arattak a Bóly ellen. 

Az első félidőt még ki tudta bekkelni a vendég együttes, de a fordulást követően jött előbb Juhász, majd Horváth találata. Ennek következtében menetel tovább a Nagykozár, s stabilan tartják a második helyüket a bajnoki versenyfutásban.

Nagykozár KSE–Bólyi SE 2–0 (0–0)

Nagykozár: Szabó – Nagy J. (Nagy M., 73.), Bischoff, Meretei (Szaniszló, 46.), Policsek – Horváth (Csiszár, 82.), Kiss K., Kiss–Tóth (Laki, 82.), Juhász (Szabó, 67.) – Sziládi, Babai (Duraku E., 60.). Vezetőedző: Schweitzer Norbert.
Bóly: Czuppon – Dóra (Hardi, 73.), Szíjas, Straub, Bódis– Móhr, Breitenstein (Kalányos, 86.), Mosztbacher (Erdélyi, 78.), Szatmári (Bácsvánin, 59.) – Zsebe G., Zsebe D. Vezetőedző: Buni Barnabás. 
Gólszerzők: Juhász (48.), Horváth (69.)

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu