Magabiztosan menetel tovább a Nagykozár

Nagykozárban ért véget a 7. forduló a baranyai I. vonalban. Kiss Krisztiánék magabiztos sikert arattak a Bóly ellen.

Az első félidőt még ki tudta bekkelni a vendég együttes, de a fordulást követően jött előbb Juhász, majd Horváth találata. Ennek következtében menetel tovább a Nagykozár, s stabilan tartják a második helyüket a bajnoki versenyfutásban.

Nagykozár KSE–Bólyi SE 2–0 (0–0)

Nagykozár: Szabó – Nagy J. (Nagy M., 73.), Bischoff, Meretei (Szaniszló, 46.), Policsek – Horváth (Csiszár, 82.), Kiss K., Kiss–Tóth (Laki, 82.), Juhász (Szabó, 67.) – Sziládi, Babai (Duraku E., 60.). Vezetőedző: Schweitzer Norbert.

Bóly: Czuppon – Dóra (Hardi, 73.), Szíjas, Straub, Bódis– Móhr, Breitenstein (Kalányos, 86.), Mosztbacher (Erdélyi, 78.), Szatmári (Bácsvánin, 59.) – Zsebe G., Zsebe D. Vezetőedző: Buni Barnabás.

Gólszerzők: Juhász (48.), Horváth (69.)