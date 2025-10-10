Meccs van meccs hátán: heti kétszer bizonyítanak

Nincs megállás a kosárlabda NB I-ben. Az NKA Universitas Pécs női együttese már idei ötödik tétmeccsükre készülnek, míg a fiúk a 3. fordulóba vágnak bele.

Pezseg az élet a kosárlabdában, Zselko Djokics tanítványainak meccs jön, meccs hátán. A pécsi csajok már a szezon kezdete óta heti két találkozót vívnak, s ez most sem lesz másképp. Azok után, hogy szerdán a TFSE alakulatát múlták felül a Lauber Dezső Sportcsarnokban, most a Csata TKK lesz az ellenfél, szintén hazai pályán.

A fiúk pedig utazhatnak, nem is akárhová, ugyanis ellenfelük az a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely lesz, amely mindig ott van a liga legerősebb alakulatai között. Komoly erőpróba vár tehet Meleg Gergőékre, akik vereséggel a hátuk mögött indulhatnak egy kemény csatába.

Női Kosárlabda NB I.

Október 11. szombat: NKA Universitas Pécs–Csata TKK (18.00).

Férfi Kosárlabda NB I.

Október 11. szombat: Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–NKA Universitas Pécs (18.00)