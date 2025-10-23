Még a TEK-esek sem bírtak vele a pályán

Gyulán zajlott le tizenhat csapat részvételével a Belügyminisztérium Országos Kispályás Labdarúgó Bajnoksága. A végső győztes a TEK csapata lett, ugyanakkor a legjobb mezőnyjátékos Baranya vármegyéből került ki.

A rangos megmérettetés 2025. október 15-én a Grosics Labdarúgó Akadémián zajlott, a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság szervezésében, ahol tizenhat csapat szállhatott csatába az ország legjobbja címért.

A TEK központi csapata mögött végül, második helyen a Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság együttese végzett, s így serlegben, érmekben, valamint oklevelekben részesült, melyet dr. Varga Péter r. dandártábornoktól és Vörös Ferenc r. dandártábornok, vehették át.

A torna legjobb mezőnyjátékos Koronics Márk (Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság) lett, aki nem mellesleg a Futsal NB I-ben szereplő PTE PEAC játékosa.