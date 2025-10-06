október 6., hétfő

BrúnóRenáta névnap

11°
+15
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

2 órája

Még mindig összeköti őket a barátság és a PEAC

Címkék#PEAC Öregfiú#Dr Lénárd Sándor#Arnold Antal

Telnek az évek, s szét széledtek, de mai napig tartják és ápolják a kapcsolatot egymással a PEAC Öregfiúk.

Bama.hu

Időnként szoktak nagyobb rendezvényeket is szervezni, de minden hónap első hétfőjén összegyűlnek feleleveníteni szép emlékeiket, valamint megerősíteni összetartozásukat. Öt-hat évvel ezelőtt tették rendszeressé ezeket az összejöveteleket dr. Lénárd Sándor vezényletével, s ez azóta sem szakadt meg, ahogy remek barátságuk sem.

Fotó: Sándor Judit

A PEAC Öregfiúk egyik oszlopos tagja Arnold Antal így fogalmazott az eseménnyel kapcsolatban: – Számunkra ez érzelmi kötödés. Igyekszünk őrizni a hagyományokat, valamint arra sarkallni az embereket, akik valaha a PEAC-ban futballoztak, s együtt jártak egyetemre, hogy csatlakozzanak hozzánk. Minden alkalommal más tart előadást, mesél magáról. Mindenki beszél, noha már néha alig halljuk egymást. Fontosnak tartjuk a kapcsolatok ápolását, s ennek a remek közösségnek a fenntartását, egyik tagunk pedig bőséggel ellát mindenkit keresztrejtvényekkel.

Hétfő délután dr. Turi Attila mesélt a hallgatóságnak a PEAC jelenlegi céljairól, valamint elért eredményeiről. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu