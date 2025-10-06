Még mindig összeköti őket a barátság és a PEAC

Időnként szoktak nagyobb rendezvényeket is szervezni, de minden hónap első hétfőjén összegyűlnek feleleveníteni szép emlékeiket, valamint megerősíteni összetartozásukat. Öt-hat évvel ezelőtt tették rendszeressé ezeket az összejöveteleket dr. Lénárd Sándor vezényletével, s ez azóta sem szakadt meg, ahogy remek barátságuk sem.

Fotó: Sándor Judit

A PEAC Öregfiúk egyik oszlopos tagja Arnold Antal így fogalmazott az eseménnyel kapcsolatban: – Számunkra ez érzelmi kötödés. Igyekszünk őrizni a hagyományokat, valamint arra sarkallni az embereket, akik valaha a PEAC-ban futballoztak, s együtt jártak egyetemre, hogy csatlakozzanak hozzánk. Minden alkalommal más tart előadást, mesél magáról. Mindenki beszél, noha már néha alig halljuk egymást. Fontosnak tartjuk a kapcsolatok ápolását, s ennek a remek közösségnek a fenntartását, egyik tagunk pedig bőséggel ellát mindenkit keresztrejtvényekkel.

Hétfő délután dr. Turi Attila mesélt a hallgatóságnak a PEAC jelenlegi céljairól, valamint elért eredményeiről.