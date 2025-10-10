Meg nem adott gól okozhatta a PEAC vesztét

Nekik sem jöhet össze minden. Az elmúlt hetekben remekül szerepelt a PEAC csapata a futsal NB I.-ben. Három győztes meccsel a hátuk mögött érkeztek meg a 9. fordulóra, ahol a tavalyi bajoki döntős Kecskemét otthonába látogattak.

Fotó: PEAC

Az első játékrészben nem tudtak felülkerekedni egymáson a csapatok, ugyanakkor volt egy kétes szituáció, amiről Élő Tibor így fogalmazott: – A Kecskeméten látszott hogy ezt a meccset szeretné megnyerni, sok támadasuk volt az első félidőben, de a védekezésünk rendben volt és mezőnyben jól is tartottuk a labdát a kapujuk előtt is veszélyesen játszottunk. Volt egy kétes szituáció, ami befolyásolta a mérkőzés végkimenetelét ezt meg kell még néznünk, de szerintem rossz bírói döntés született ekkor! Amellett sem lehet elmenni, hogy idegenben még nem szereztünk pontot, ha a csapat szeretne egy biztos bennmaradást, akkor meg kell tanulnunk idegenben is pontokat szerezni.

Mindenesetre hivatalosan a 0–0-ra végződő első játékrészt követően a Kecskemét tudta áttörni a jeget. Kihasználva a vendégek hibáit háromszor is betaláltak a feldúlt PEAC kapujába. Vénosz Soma ugyan szépített, de továbbra is nyeretlen vendégben a pécsi csapat, akikre legközelebb sem vár könnyű feladat. A 10. fordulóban ugyanis a jelenleg második helyen álló Újpest érkezik a Lauberbe október 27-én.

SG Kecskemét–PTE PEAC 3–1 (0–0)

PEAC: Wilkesz – Bálint, Ábrahám, Nospak, Tóth. Csere: Molnár M., Pandur, Hajnal, Palvek, Koronics, Turi, Vénosz, Kiss, Pedic. Vezetőedző: Élő Tibor.

Gólszerzők: Bencsik (26.), Öreglaki (35.), Rutai (37.) ill. Vénosz (40.)