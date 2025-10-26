Megállította a pécsi focicsapat a kanizsai galaktikusokat

A címvédő Nagykanizsa idén is az NB III. Dél-nyugati csoportjának bajnoki címére, valamint a feljutásra. Ebben nem sok olyan csapat van, amely megakadályozhatja, de most ezek közé feliratkozott a PTE-PEAC is. Az egyetemisták rendkívül sokáig, a 76. percig tartották magukat, s Dragóner Filip gólja sem törte meg őket. Két perccel később Than egyenlített, s ezzel pontot mentett a Pécsnek.

PTE-PEAC–Nagykanizsa 1–1 (0–0)

Labdarúgó NB III., Dél-nyugat, 13. forduló.

PEAC: Varga S. – Varga B. (Győri B., 72.), Bozóki, Encz, Czimmerman – Kaszás B., Ócsai, Lengyel Sz., Orlovics (Than, 63.) – Pressing (Szabó Z., 82.), Major P. Vezetőedző: Molnár Gábor.

Gólszerzők: Than (78.), ill. Dragóner F. (76.).