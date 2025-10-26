október 26., vasárnap

Dömötör névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

22 perce

Megállította a pécsi focicsapat a kanizsai galaktikusokat

Címkék#PTE-PEAC#NB III#Nagykanizsa

Kvanduk Bence
Megállította a pécsi focicsapat a kanizsai galaktikusokat

Fotó: Löffler Péter

A címvédő Nagykanizsa idén is az NB III. Dél-nyugati csoportjának bajnoki címére, valamint a feljutásra. Ebben nem sok olyan csapat van, amely megakadályozhatja, de most ezek közé feliratkozott a PTE-PEAC is. Az egyetemisták rendkívül sokáig, a 76. percig tartották magukat, s Dragóner Filip gólja sem törte meg őket. Két perccel később Than egyenlített, s ezzel pontot mentett a Pécsnek.

PTE-PEAC–Nagykanizsa 1–1 (0–0)
Labdarúgó NB III., Dél-nyugat, 13. forduló.
PEAC: Varga S. – Varga B. (Győri B., 72.), Bozóki, Encz, Czimmerman – Kaszás B., Ócsai, Lengyel Sz., Orlovics (Than, 63.) – Pressing (Szabó Z., 82.), Major P. Vezetőedző: Molnár Gábor.
Gólszerzők: Than (78.), ill. Dragóner F. (76.).

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu