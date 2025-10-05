október 5., vasárnap

Labdarúgás

1 órája

Megbosszulták magukat a misleny kihagyott helyzetei

Bama.hu
Megbosszulták magukat a misleny kihagyott helyzetei

Fotó: Löffler Péter

Kemény csata várt az NB II. 9. fordulójában a Kozármisleny labdarúgócsapatára, de uralta összecsapását Budafokon. Babinszky találatával a vezetést is meg tudták szerezni a kék-fehérek a 34. percben, majd több nagy helyzetet is elpuskáztak, így Vasvári egyenlíteni tudott. Bár Bakó Sámuel góljával újra megszerezték a vezetést a mislenyiek, a hosszabbításban Bukta révén egyenlített a Budafok, így egy megnyertnek tűnő mérkőzést engedtek ki a kezükből.

BUDAFOKI MTE–HR-RENT KOZÁRMISLENY 2–2 (0–1) 
Labdarúgó NB II., 9. forduló. Budapest, Budafoki MTE Sporttelep, 271 néző. Vezette: Móri Tamás (Dobos Dávid, Halmai Kristóf)
KOZÁRMISLENY: Lékai – Bíró M., Vajda R., Horváth D., Turi – Kozics (Dóra, a szünetben), Kocsis D. – Szalka (Nahirnij, 74.), Bakó (Lengyel N., 90+1.), Máté Cs. (Sebestyén M., 74.) – Babinszky (Zamostny, 90+1.). Vezetőedző: Pinezits Máté
Gólszerző: Vasvári (50.), Bukta (90+2.), ill. Babinszky (34.), Bakó (67.)

