Labarúgás
47 perce
Megműtötték a Kozármisleny játékosát
Az NB II-ben szereplő HR-Rent Kozármisleny futballitája, Pupp Zétény még a Nagykanizsa ellen vívott Magyar Kupa meccsen szenvedett súlyos sérülést.
A fiatal paksi kölcsönjátékosnak elszakadt a térdszalagja, ami műtéti beavatkozást igényelt. Az operáció sikerrel zajlott, de így is hosszú kihagyás vár Puppra. Ha minden jó ütemben halad, akkor 8–10 hónap kezdhet bele újra a munkába a kékek tehetséges labdarúgója.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre