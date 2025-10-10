Megműtötték a Kozármisleny játékosát

Az NB II-ben szereplő HR-Rent Kozármisleny futballitája, Pupp Zétény még a Nagykanizsa ellen vívott Magyar Kupa meccsen szenvedett súlyos sérülést.

A fiatal paksi kölcsönjátékosnak elszakadt a térdszalagja, ami műtéti beavatkozást igényelt. Az operáció sikerrel zajlott, de így is hosszú kihagyás vár Puppra. Ha minden jó ütemben halad, akkor 8–10 hónap kezdhet bele újra a munkába a kékek tehetséges labdarúgója.