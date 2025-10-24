október 24., péntek

Megnyernék az NB II.-t? Összeállítottuk álomtizenegyeinket

Sokat foglalkoztatja sportújságíróinkat, hogy hogyan alakul a labdarúgó NB II., kiket látnak a pályán, s kiket szerepeltetnének szívesen a saját csapataikban, ha választhatnak. Most összeállt két kezdő tizenegy, amikkel szerintünk jó esélyekkel indulnánk!

Megnyernék az NB II.-t? Összeállítottuk álomtizenegyeinket

Fotó: Kovács Péter

Nehéz rábökni arra, hogy ki volt az első tíz forduló legjobbja, de sportújságíróink elárulták, ők kiket gyűjtenének egy csapatba, ha a bajnoki címért elindíthatnák saját csapataikat, s ők milyen felállást preferálnának.

