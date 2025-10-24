Bama.hu podcast
34 perce
Megnyernék az NB II.-t? Összeállítottuk álomtizenegyeinket
Sokat foglalkoztatja sportújságíróinkat, hogy hogyan alakul a labdarúgó NB II., kiket látnak a pályán, s kiket szerepeltetnének szívesen a saját csapataikban, ha választhatnak. Most összeállt két kezdő tizenegy, amikkel szerintünk jó esélyekkel indulnánk!
Fotó: Kovács Péter
Nehéz rábökni arra, hogy ki volt az első tíz forduló legjobbja, de sportújságíróink elárulták, ők kiket gyűjtenének egy csapatba, ha a bajnoki címért elindíthatnák saját csapataikat, s ők milyen felállást preferálnának.
Bama.hu podcast
- A pécsi vendéglátás konyhafőnöki szemmel − vajon mit főz otthon egy profi?
- Egyik válogatottunk a siralomvölgybe, a másik a mennyek kapujába lépett
- Színházról, közösségről, jövőről – beszélgetés Alapi Tóth Zoltánnal, az Escargo Szobaszínház vezetőjével
- Ők vajon megnyernék a BL-t? Kollégáink összeállították álomtizenegyeiket
- Felébred a vármegye – mi jön most Baranyában?
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre