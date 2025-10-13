október 13., hétfő

Kézilabda

1 órája

Krízis helyzet: elvesztette csapatkapitányát a Bányász

A lehető legnagyobb krízisre kell megoldást találnia a Carbonex-Komló vezetőinek, hiszen az ötödik fordulót követően az NB I.-es férfikézilabda-csapata elvesztette egyik legjobb játékosát, Melnicsuk Viktort. Szögi Balázsék gőzerővel dolgoznak azon, hogy még a napokban megoldják ezt a helyzetet.

Kvanduk Bence

Vasárnap este osztotta meg az egyik legrosszabb hírt szurkolóival a Carbonex-Komló: Melnicsuk Viktort visszarendelte a Balatonfüred.

Melnicsuk Viktornak november végén a Komló ellen is pályára kell majd lépnie
Melnicsuk Viktornak november végén a Komló ellen is pályára kell majd lépnie
Fotó: Kovács Liliána

„A kölcsönadási szerződésben foglaltak értelmében a nemzetközi kupában is érdekelt Balatonfüredi KC – a keretüket érintő sorozatos sérülésekre hivatkozva – visszarendelte kölcsönben Komlón kézilabdázó játékosát, Melnicsuk Viktort. A döntés rendkívül érzékenyen érinti együttesünket, amely nemcsak irányító játékosát, hanem csapatkapitányát is elveszíti ezzel egy időre. Klubunk vezetése minden követ megmozgat, hogy januárig Viktor véglegesen Komlóra kerüljön, ezzel párhuzamosan - a rendkívüli helyzetre tekintettel - megkezdte a tárgyalásokat irányítónk pótlására.” – áll a klub közleményében.

Hétfőn délelőtt Szögi Balázs  ügyvezető igazgató érdeklődésünkre elmondta, hogy olyan magyar klubokkal vették fel a kapcsolatot Melnicsuk pótlása kapcsán, ahol túlkínálat van az irányító pozícióban, de úgy tűnik, hogy ez egy nagyon szűk kör. Pont ezen a poszton az egész országban most nagyon sok helyen probléma van. Azt már felmérték, hogy a nemzetközi piacról nem tudnak elhozni senkit, illetve elég nagy lutri is lenne ezzel próbálkozni.

Melnicsuk Viktor Komlón talált vissza korábbi formájához

Melnicsuk miután 2024 nyarán a Balatonfüredhez igazolt egy sérülés miatt sok időt hagyott ki, majd mikor visszatérhetett volna, sem igazán számoltak vele. Így 2025 februárjában már ismét a Bányász színeiben szerepelt, de korábbi formájához ebben az idényben talált vissza. Az 5 bajnokin 29 találatot jegyzett, a Fradi elleni sikernek az egyik katalizátora volt 12-vel.

 

