Menyhárt vezeti csatába a Bányászt

Elképesztően nehéz mérkőzés vár az NB I. 6. fordulójában a Carbonex-Komló férfikézilabda-csapatára több okból is. Egyfelől ez lesz az első olyan találkozó, amikor a gárdának a Balatonfüredre visszarendelt Melnicsuk Viktor nélkül kell pályára lépnie, akitől a kapitányi szerepet Menyhárt Máté vette át. Másrészről ezt nem is saját pályáján, hanem idegenben, a Gyöngyösnél kell megtennie szombaton 18 órakor. A házigazda pedig nagyon szeretne visszatérni azt követően a győzelem útjára, hogy a Ferencváros és a Veszprém is komoly verést mért rá. A vendéglátó ezen felül a Szeged és a Tatabánya ellen szenvedett eddig vereséget, míg a Szigetszentmiklóst és a Balatonfüredet verte.