Minden percét kiélveznék a mérkőzésnek, még ha a pálya lejt is majd

Tét nélkül játszhat szerdai találkozóján a Kozármisleny KA NB I.-es női kézilabdacsapata. A kék-fehérek 18 órától a második helyezett, s a világ elitjéhez tartozó Ferencváros otthonában lép pályára.

A mislenyi fiatalok számára ez egy elképesztően hasznos mérkőzés lehet, hiszen elsőkézből tapasztalhatják meg, milyen a világ legjobbjai ellen teljesíteni, s ők milyen tempóban játsszák ezt a játékot. Persze ez nem azt jelenti, hogy túlzott tisztelettel, feltartott kézzel utaznának a baranyaiak a fővárosba. A tisztes helytállásért mindent meg fognak tenni, de a meccs tanulságaiból nyerhetnek csak igazán nagyot.

– A következő mérkőzésünk az egyik legjobb élvonalbeli csapat ellen lesz – kezdte Szatmári Melinda is. – Nagy lehetőség és megtiszteltetés, hogy ilyen játékosok ellen játszhatunk, egyben nehéz kihívás is, de mindent megteszünk, hogy a legjobbat nyújtsuk, és élvezzük a mérkőzést. Várjuk a szurkolóinkat is, akik mindig támogatnak minket, és energiát adnak nekünk.