október 21., kedd

Orsolya névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kézilabda

5 órája

Minden percét kiélveznék a mérkőzésnek, még ha a pálya lejt is majd

Címkék#Kozármisleny KA#kézilabdacsapat#Ferencváros

Bama.hu
Minden percét kiélveznék a mérkőzésnek, még ha a pálya lejt is majd

Fotó: Löffler Péter

Tét nélkül játszhat szerdai találkozóján a Kozármisleny KA NB I.-es női kézilabdacsapata. A kék-fehérek 18 órától a második helyezett, s a világ elitjéhez tartozó Ferencváros otthonában lép pályára.

A mislenyi fiatalok számára ez egy elképesztően hasznos mérkőzés lehet, hiszen elsőkézből tapasztalhatják meg, milyen a világ legjobbjai ellen teljesíteni, s ők milyen tempóban játsszák ezt a játékot. Persze ez nem azt jelenti, hogy túlzott tisztelettel, feltartott kézzel utaznának a baranyaiak a fővárosba. A tisztes helytállásért mindent meg fognak tenni, de a meccs tanulságaiból nyerhetnek csak igazán nagyot.

– A következő mérkőzésünk az egyik legjobb élvonalbeli csapat ellen lesz – kezdte Szatmári Melinda is. – Nagy lehetőség és megtiszteltetés, hogy ilyen játékosok ellen játszhatunk, egyben nehéz kihívás is, de mindent megteszünk, hogy a legjobbat nyújtsuk, és élvezzük a mérkőzést. Várjuk a szurkolóinkat is, akik mindig támogatnak minket, és energiát adnak nekünk.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu