Kézilabda

Mint macska az egérrel, úgy játszott ellenfelével a Bányász

Mint macska az egérrel, úgy játszott ellenfelével a Bányász

Fotó: Kovács Liliána

Nagy különbség van játékerőben a Carbonex-Komló NB I.-es és a Tata NB II.-es férfikézilabda-csapata között, s ez ki is jött a két együttes közti Magyar Kupa összecsapáson. A Bányász már a szünetben is néggyel vezetett, s a végére 20-szal verte vendéglátóját. Két kapusán és Baloghon kívül mindenki betalált.

Tata–Carbonex-Komló 19–39 (13–17)
Férfi kézilabda Magyar Kupa, 3. forduló.
Komló: Vyunyk, Posta – Váczi 5, Ág 5, Balogh N., Marcsek 2, Szöllősi 7, Varga Sz. 2, Urbán E. 3, Borsos 2, Gulyás 2 (1), Jerkovics 1, Ács P. 3, Melnicsuk 3, Pauló 1, Menyhárt 3. Vezetőedző: György László.

