Ismét letarolt egy csapatot a listavezető

Ezen a héten már szombaton véget értek a baranyai I. osztály párharcai. Délután három összecsapás zárta a sort, melyek közül szemmel látható, hogy továbbra is megingathatatlan a Mohács.

Ezúttal a PVSK-t tarolta le a Mohács

Fotó: Mohács

Újabb ellenfélen tarolt át a Mohácsi TE csapata, ezúttal a PVSK volt az áldozat. Takács Lajos együttese Pécsre érkezett újabb pontokat bezsebelni, amihez már a mérkőzés elején hozzá is kezdtek a játékosok. Kevesebb mint húsz perc leforgása alatt betalált Károly Viktor, Sőrés Benjámin és Rázsics Martin is, ezáltal már szinte behozhatatlannak tűnő eredményt kialakítva a Vasút előtt. Nem ült rá ugyanakkor az eredményre a vendég gárda. A második játékrészben még két alkalommal zörgették meg Winkler hálóját.

PVSK: Winkler – Mitrovik, Tornyos, Nagy G., Tóth – Filó (Pere, 72.), Cseresnyés (Juhász, 80.), Kondor (Gáspár, 62.), Pánovics (Lakos, 83.), Nagy B. (Kispál, 46.) – Catrone. Vezetőedző: Bánhegyi Zsolt

Mohács: Pölöskei – Fröhlich, Fekete, Károly, Hetényi (Tompász, 66.) – Aszalós (Takács, 58.), Dér, Nagy (Kiszely, 58.), Rázsics (Kiss, 83.), Menyhei – Sőrés. Vezetőedző: Takács Lajos

Gólszerzők: Károly (10.), Sőrés (15.), Rázsics (18.), Menyhei (85.), Kiszely (88.)

Az ezüstérem legnagyobb várományosa, a Komló ugyanakkor nem mondhatta el, hogy hasonlóan eredményes hétvégét zárt. Pedig a Bányász ezúttal az eddig még pont nélkül álló Bólyi SE otthonába utazott. Bíztató volt a kezdés a vendégek számára, elvégre már a második percben vezetéshez jutottak. Előnyüket később nem sikerült növelniük, aminek meg is lett a visszaütése. Szatmári a 65. percben egyenlített, s mivel újabb gól már nem született, osztozkodniuk kellett a pontokon az együtteseknek.

Bólyi SE–Sport36 Komlói Bányász 1–1 (0–1)

Bóly: Czuppon – Dóra, Szíjas, Marton, Staub – Móhr, Breitenstein, Mosztbacher, Szatmári – Zsebe D., Zsebe G. Vezetőedző: Buni Barnabás.

Komló: Csutora – Szücs, Temesvári, Belina (Kirch, 69.), Horváth (Balázs, 78.) – Városi (Begovácz, 84.), Reith, Ujvári (Vajk, 69.), Németh – Kardos (Turi, 69.), Bóka (Szentes, 46.). Vezetőedző: Turi Zsolt.

Gólszerzők: Szatmári (65.) ill. Kardos (2.)