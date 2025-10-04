október 4., szombat

Labdarúgás

3 órája

Ismét letarolt egy csapatot a listavezető

Címkék#PVSK#Móhr#Mohácsi TE

Puskás Patrik

Ezen a héten már szombaton véget értek a baranyai I. osztály párharcai. Délután három összecsapás zárta a sort, melyek közül szemmel látható, hogy továbbra is megingathatatlan a Mohács.

Mohács
Ezúttal a PVSK-t tarolta le a Mohács
Fotó: Mohács

Újabb ellenfélen tarolt át a Mohácsi TE csapata, ezúttal a PVSK volt az áldozat. Takács Lajos együttese Pécsre érkezett újabb pontokat bezsebelni, amihez már a mérkőzés elején hozzá is kezdtek a játékosok. Kevesebb mint húsz perc leforgása alatt betalált Károly Viktor, Sőrés Benjámin és Rázsics Martin is, ezáltal már szinte behozhatatlannak tűnő eredményt kialakítva a Vasút előtt. Nem ült rá ugyanakkor az eredményre a vendég gárda. A második játékrészben még két alkalommal zörgették meg Winkler hálóját. 

PVSK–Mohácsi TE 1888 0–5 (0–3)

PVSK: Winkler – Mitrovik, Tornyos, Nagy G., Tóth – Filó (Pere, 72.), Cseresnyés (Juhász, 80.), Kondor (Gáspár, 62.), Pánovics (Lakos, 83.), Nagy B. (Kispál, 46.) – Catrone. Vezetőedző: Bánhegyi Zsolt
Mohács: Pölöskei – Fröhlich, Fekete, Károly, Hetényi (Tompász, 66.) – Aszalós (Takács, 58.), Dér, Nagy (Kiszely, 58.), Rázsics (Kiss, 83.), Menyhei – Sőrés. Vezetőedző: Takács Lajos
Gólszerzők: Károly (10.), Sőrés (15.), Rázsics (18.), Menyhei (85.), Kiszely (88.)

Az ezüstérem legnagyobb várományosa, a Komló ugyanakkor nem mondhatta el, hogy hasonlóan eredményes hétvégét zárt. Pedig a Bányász ezúttal az eddig még pont nélkül álló Bólyi SE otthonába utazott. Bíztató volt a kezdés a vendégek számára, elvégre már a második percben vezetéshez jutottak. Előnyüket később nem sikerült növelniük, aminek meg is lett a visszaütése. Szatmári a 65. percben egyenlített, s mivel újabb gól már nem született, osztozkodniuk kellett a pontokon az együtteseknek.

Bólyi SE–Sport36 Komlói Bányász 1–1 (0–1)

Bóly: Czuppon – Dóra, Szíjas, Marton, Staub – Móhr, Breitenstein, Mosztbacher, Szatmári – Zsebe D., Zsebe G. Vezetőedző: Buni Barnabás.
Komló: Csutora – Szücs, Temesvári, Belina (Kirch, 69.), Horváth (Balázs, 78.) – Városi (Begovácz, 84.), Reith, Ujvári (Vajk, 69.), Németh – Kardos (Turi, 69.), Bóka (Szentes, 46.). Vezetőedző: Turi Zsolt.
Gólszerzők: Szatmári (65.) ill. Kardos (2.)

Siklóson, avagy a forduló zárómeccsén viszont potyogtak a gólok. Az első és a második félidőben is négy gólt jegyeztek a csapatok. Noha az első játékrészben kettő az egyik, s kettő a másik oldalt esett, a másodikban már eltolódott az arány, többek között Kiss Krisztián és Juhász László remek teljesítményének. Kihasználta tehát a Komló botlását a Nagykozár, s így Schweitzer Norberték felléptek a bajnoki tabella második fokára.

Alpassport Siklós–Nagykozár KSE 3–5 (2–2)

Siklós: Bogdán – Rencsevics, Hornyák, Kozma, Faragó (Almási, 69.) – Kelemen, Könyvásó (Tóth, 80.), Vekkeli, Pólics, Loch – Gyimesi (Jovánovics, 20.). Vezetőedző: Bíró Ferenc.
Nagykozár: Obert – Horváth D., Policsek (Szabó, 65.), Meretei (Laki, 80.), Nagy M. (Nagy J., 46.) – Juhász (Csiszár, 90.), Duraku Z. (Szaniszló, 46.), Kiss, Kiss-Tóth – Babai, Sziládi. Vezetőedző: Schweitzer Norbert. 
Gólszerzők: Loch (4.), Jovánovics (43.), Kelemen (47.) ill. Horváth (19. – büntetőből), Kiss (28., 59.), Juhász (53., 89.)

  • Kiállítva: Vekkeli (64.)
