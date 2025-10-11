október 11., szombat

Lehengerlő: hét játékosa is eredményes volt a bajnoki éllovasnak egy mérkőzés alatt

Puskás Patrik

Keményen bekezdtek a csapatok a Baranya vármegyei I. osztályú labdarúgó bajnokság 7. fordulójában. A címvédő, s egyben bajnokaspiráns Mohács magához hűen tarolt a PEAC ellen, míg a Komló is újra tündökölt.

Mohács
Hét különböző játékos volt eredményes a Mohácstól egy mérkőzés alatt
Forrás: Mohácsi TE 1888

Már mondhatni torony magasan vezet a Mohács együttese a ligában, amin nem kíván lassítani. Sőrésék minden hétvégén gólokkal múlják felül ellenfeleiket. Nem volt ez másképp most sem a PEAC II. ellen. Noha az egyetemisták múlt héten sikerült megtréfálniuk a jó formában lévő Harkányt, most egy nagy vereségbe szaladtak bele. Az első félidőben három, míg a másodikban négy alkalommal volt eredményes a piros mezes együttes, s így összességében 7–0-ra ütötték ki pécsieket. 

Mohácsi TE 1888PTE PEAC II. 7–0 (3–0)

Mohács: Pölöskei – Fröhlich, Fekete, Károly, Hetényi (Tompász, 70.)– Aszalós, Dér (Vég, 35.), Nagy, Menyhei (Kiss, 70.), Rázsics (Kisely, 67.) – Sőrés. Vezetőedző: Takács Lajos.
PEAC: Varga – Juhász (Kiss, 60.), Hadobás, Horváth (Markovics, 66.), Wittenberger – Farkas, Hawkins, Feldusz  – Gelencsér G., Gelencsér B. Orlovics (Németh, 46.). Csapatvezető: Gál Szabolcs.
Gólszerzők: Dér (10.), Rázsics (19.), Aszalós (45+3.), Menyhei (61.), Sőrés (64.), Fröhlich (68.), Kiss (76.) 

  • Kiállítva: Kiss (89.)

Komolyan vette múlt heti pontvesztését a Komló, s kőkeményen odavágtak a PVSK-nak. Városi Viktorék irdatlan tempóban rúgdosták a gólokat a Vasút kapujába az első félidő során, s így 4–0-ás állással mehettek pihenőre a csapatok. Mivel az eredmény a második játékrészben már nem változott, sikerrel zárta a hétvégét a Bányász.

Sport36 Komlói Bányász–PVSK 4–0 (4–0)

Komló: Csutora (Horváth V., 79.) – Szücs (Bóka, 11.), Temesvári, Vajk, Horváth M. (Begovácz, 71.) – Városi, Ujvári (Kirch, 61.), Turi (Balázs, 67.), Németh – Szentes, Kardos (Herbert, 72.). Vezetőedző: Turi Zsolt.
PVSK: Holenka – Mitrovik, Tornyos, Tóth, Farkas (Pere, 65.) – Filó, Cseresnyés (Lakos, 75.), Pánovics (Varga, 46.), Kispál, Kiss (Kondor, 46.) – Catrone (Godó, 75.). Vezetőedző: Bánhegyi Zsolt.
Gólszerzők: Városi (29. – büntetőből), Bóka (30., 45+2.), Kardos (41.)

