Most nem jött a nagy hajrá, elvérzett otthon az NKA

Nem kezdett rosszul a Zalaegerszeg ellen az NKA Universitas Pécs férfikosárlabda-csapta az NB I. 2. fordulójában, de fokozatosan elvesztette az irányítást, s így a záró tíz percet már hátrányból kezdte. Az utolsó negyedben aztán a ZTE megmutatta, hogy nem viccel, s majdnem 10 pont alatt tartotta a hazaiakat miközben bebiztosította a sikert.

NKA Universitas Pécs–Zalaegerszeg 76–85 (24–21, 22–24, 18–20, 12–20)

Férfi kosárlabda NB I., 2. forduló.

NKA: Csarapics 15/6, Mezőfi 5/3, Durmo 22/3, Meleg 11, Pohto 14. Csere: Bogdanovics 5/3, Lukácsi 2, Brbaklics, Rátgéber T. 2, Bor. Vezetőedző: Bojan Szalatics.