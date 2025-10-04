október 4., szombat

Kosárlabda

1 órája

Most nem jött a nagy hajrá, elvérzett otthon az NKA

Címkék#NKA#NKA Universitas Pécs#férfikosárlabda

Bama.hu
Most nem jött a nagy hajrá, elvérzett otthon az NKA

Fotó: Kovács Liliána

Nem kezdett rosszul a Zalaegerszeg ellen az NKA Universitas Pécs férfikosárlabda-csapta az NB I. 2. fordulójában, de fokozatosan elvesztette az irányítást, s így a záró tíz percet már hátrányból kezdte. Az utolsó negyedben aztán a ZTE megmutatta, hogy nem viccel, s majdnem 10 pont alatt tartotta a hazaiakat miközben bebiztosította a sikert.

NKA Universitas Pécs–Zalaegerszeg 76–85 (24–21, 22–24, 18–20, 12–20)
Férfi kosárlabda NB I., 2. forduló.
NKA: Csarapics 15/6, Mezőfi 5/3, Durmo 22/3, Meleg 11, Pohto 14. Csere: Bogdanovics 5/3, Lukácsi 2, Brbaklics, Rátgéber T. 2, Bor. Vezetőedző: Bojan Szalatics.

