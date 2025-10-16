Nagy küzdelmekkel rajtolt az idényük

Megkezdődött a férfi röplabda NB II alapszakasza, ahol a PTE-PEAC együttese Győrben lépett pályára az első fordulóban. A pécsiek előbb nagy küzdelemben, ötszettes csatában győzték le a Gyöngyösi Röplabda SE csapatát, majd a házigazda UNI Győr–SZESE ellen már nem tudtak felülkerekedni. Szabó Tamás vezetőedző elégedetten értékelt, kiemelve a csapat egységét és az építkezés fontosságát. Eredmények: Gyöngyösi Röplabda SE–PTE-PEAC 2:3, PTE-PEAC–UNI Győr-SZESE 0:3.