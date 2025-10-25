Nagyot fordítottak: újabb pontokat hozott haza a pécsi csapat

Budapestre látogatott a PTE PEAC Mighty Bulls együttese az OB I/B-s vízilabda 7. fordulójában. A hazai Oázis SC kapta el jobban az ütemet, ám a második negyedtől fogva átvették a vezetést a pécsi pólósok, s ezt a találkozó végéig képesek voltak megtartani, így ismét pontokkal térhettek haza.

Oázis SC–PTE PEAC Mighty Bulls 10–11 (3–2, 2–3, 2–3, 2–2)

Pécsi gólszerzők: Kőszegi 4, Juhász 3, Szilágyi 1, Gelencsér 1, Palatinus 1, Veit 1.