Vízilabda
2 órája
Nagyot fordítottak: újabb pontokat hozott haza a pécsi csapat
Budapestre látogatott a PTE PEAC Mighty Bulls együttese az OB I/B-s vízilabda 7. fordulójában. A hazai Oázis SC kapta el jobban az ütemet, ám a második negyedtől fogva átvették a vezetést a pécsi pólósok, s ezt a találkozó végéig képesek voltak megtartani, így ismét pontokkal térhettek haza.
Oázis SC–PTE PEAC Mighty Bulls 10–11 (3–2, 2–3, 2–3, 2–2)
Pécsi gólszerzők: Kőszegi 4, Juhász 3, Szilágyi 1, Gelencsér 1, Palatinus 1, Veit 1.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre