Nagyot küzdött, de pont nélkül tér haza a Lőrinc

Kvanduk Bence
Nagyot küzdött, de pont nélkül tér haza a Lőrinc

Fotó: Kovács Liliána

A Szentlőrinc óriásit küzdött a Vasas ellen a labdarúgó NB II. 10. fordulójában. Sokáig úgy is tűnt, legalább egy pontot elrabol vendéglátójától, de a 68. percben egy felszabadítás után Girsik 30 méterről a kapuba bombázott.

VASAS FC–SZENTLŐRINC 1–0 (0–0)
Labdarúgó NB II., 10. forduló. 
VASAS: Uram – Girsik, Hej, Otigba, Doktorics – Kapornai (Pethő, a szünetben), Rab B. (Hidi, a szünetben), Urblík – Radó (Barkóczi, 86.), Tóth M. (Pávkovics, 88.), Molnár Cs. (Hős, a szünetben). Vezetőedző: Erős Gábor. 
SZENTLŐRINC: Gyurján – Szivacski, Poór, Kiss-Szemán, Márta (Kesztyűs, 85.) – Szolgai, Décsy (Samson, 73.) – Nagy R., Nyári, Bőle (Herczeg, 59.) – Adamcsek (Tóth-Gábor, 85.). Vezetőedző: Waltner Róbert.
Gólszerző: Girsik A. (68.).

A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
