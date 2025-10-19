Nagyot küzdött, de pont nélkül tér haza a Lőrinc

A Szentlőrinc óriásit küzdött a Vasas ellen a labdarúgó NB II. 10. fordulójában. Sokáig úgy is tűnt, legalább egy pontot elrabol vendéglátójától, de a 68. percben egy felszabadítás után Girsik 30 méterről a kapuba bombázott.

VASAS FC–SZENTLŐRINC 1–0 (0–0)

Labdarúgó NB II., 10. forduló.

VASAS: Uram – Girsik, Hej, Otigba, Doktorics – Kapornai (Pethő, a szünetben), Rab B. (Hidi, a szünetben), Urblík – Radó (Barkóczi, 86.), Tóth M. (Pávkovics, 88.), Molnár Cs. (Hős, a szünetben). Vezetőedző: Erős Gábor.

SZENTLŐRINC: Gyurján – Szivacski, Poór, Kiss-Szemán, Márta (Kesztyűs, 85.) – Szolgai, Décsy (Samson, 73.) – Nagy R., Nyári, Bőle (Herczeg, 59.) – Adamcsek (Tóth-Gábor, 85.). Vezetőedző: Waltner Róbert.

Gólszerző: Girsik A. (68.).