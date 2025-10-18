Vízilabda
2 órája
Nagyot ugrottak: fontos újabb sikert értek el a pécsiek
Remek mérkőzést vívott a PEAC vízilabda csapata az tabella utolsó helyét elfoglaló ASI DSE ellen, a férfi OB I/B 6. fordulójában.
A bikák tempóját egy negyedik tudta követni a vendég együttes, majd behozhatatlan előnyt szereztek maguknak a pécsiek. 20–8-as végeredménnyel teljesen megérdemelten nyert a PEAC, s így nagyot ugrottak előre a bajnoki tabellán is.
PTE-PEAC Mighty Bulls–ASI DSE 20–8 (3–2, 7–1, 5–1, 5–4)
PEAC gólszerzők: Szilágyi 3, Palatinus 3, Juhász 3, Drégely 2, Németh 2, Nagy 2, Kőszegi 2, Gelencsér 2, Szemler 1.
