Kézilabda

58 perce

Negyven percen át tudta tartani a lépést a Komló

Címkék#NB I#Carbonex-Komló#kézilabda

Kvanduk Bence
Fotó: Péter Szabó Zoltán

Megtett mindent azért a Carbonex-Komló férfikézilabda-csapata az NB I. 7. fordulójában, hogy a lehető legjobban megnehezítse a Tatabánya dolgát, s ez 41 percen át sikerült is. Addig végig ott lihegett vendége nyakában a Bányász, de onnantól érvényesült a papírforma, s elvitték a pontokat Székely Mártoné.

Carbonex-Komló–Tatabánya 26–31 (13–13)
Férfi kézilabda NB I., 7. forduló.
Komló: Vyunyk, Ágoston – Váczi 5, Szöllősi, Varga Sz., Urbán 1 (1), Borsos, Gulyás, Jerkovics 4, Ács P. 2, Dontsov 3, Menyhárt 7 (2), Zennadi 4. Vezetőedző: György László.

