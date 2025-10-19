október 19., vasárnap

TCR World Tour

2 órája

Nem adta fel: Michelisz mindhárom futamon pontot szerzett!

Címkék#TCR World Tour#Yann Ehrlacher#Michelisz Norbert

Kvanduk Bence
Nem adta fel: Michelisz mindhárom futamon pontot szerzett!

Forrás: Michelisz Norbert/Facebook

Pontszerzőként ért célba Michelisz Norbert a TCR World Tour dél-koreai állomásának mindhárom futamán. A Hyundai baranyai pilótája a szombati nyitóversenyen a 14. rajthelyről indulva a 11. pozícióig zárkózott fel, vasárnap pedig kiegyensúlyozott teljesítménnyel a nyolcadik és kilencedik helyet szerezte meg. 

Michelisz így továbbra is versenyben maradt az összetett élmezőnyért, azonban a bajnokságot vezető Yann Ehrlacher mindhárom versenyen másodikként ért célba, növelve előnyét a pontversenyben. A hétvégén Joshua Buchan, Mikel Azcona és Thed Björk aratott győzelmet.

– Nem úgy alakult a hétvége, ahogy szerettem volna, mert a pluszsúly okozta hátrány ellenére is többet reméltem. Ugyanakkor voltak szép pillanataink, sokat fejlődtünk az autó beállításaival, és fontos pontokat sikerült gyűjtenem – fogalmazott Michelisz, aki 148 ponttal van Ehrlacher mögött.

