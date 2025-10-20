Nem akart öngyilkos lenni a Misleny, bejött a stratégiája

Hatalmas skalpot szerzett a hétvégén a HR-Rent Kozármisleny a Kispest 2–1-es legyőzésével. Nem is meglepő hát, hogy a szakvezetés abszolút elégedett volt a kék-fehérek teljesítményével az összecsapást követően, de a szurkolók is vastapssal díjazták a pályára lépőket.

– Az első gól után is megvoltak a lehetőségeink a gólszerzésre, ahogy 1–1 és 2–1 után is több nagyobb helyzetünk volt. Ezek azért alakultak ki, mert egy domináns csapattal játszottunk, amelyik ment előre – jelentette ki Pinezits Máté vezetőedző a találkozót követően. – A felfogásunk és a stílusunk változatlan marad, de az arányokat eddig másképp csúsztattuk el. Az előző 9 mérkőzésünk arról szólt, hogy nálunk van a labda, és helyzet helyzet hátán jön, de nem akartunk öngyilkosok lenni, ezért olyan stratégiát választottunk most, amelyben a stílusunk megmarad, és közben eredményesek is tudunk lenni a bajnokság egyik legjobb, ha nem a legjobb csapata ellen!