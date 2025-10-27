október 27., hétfő

Nem csak az eső zúdult a baranyai együttesekre: potyogtak a gólok ezúttal is

Potyogtak a gólok, piroslap nem esett, így zárult a 6. forduló a Baranya vármegyei III. osztály küzdelmeiben. 
Már nem az Egerág vezeti a Czibulka-csoportot.

CZIBULKA–CSOPORT

EREDMÉNYEK: Hosszúhetény–ESE Hidas 3–1, Mágocs VSK–MUSE Szászvár 1–2, Bányász TC–Egerág SE 5–3, Orfűi KSE–Sásd VSK 3–6, Újpetre KSE–Sport36 Komlói Bányász II. 8–1.
DOBOGÓSOK: 1. Sásd (+9) 13, 2. Egerág (+14) 12, 3. Hosszúhetény (+4) 12.

CSÍK–CSOPORT

EREDMÉNYEK: Szalánta Hunyadi–Gyód SK 3–3, Pogány Bogád SE–Drávaszabolcs 10–1, Szabadszentkirályi SE–Mozsgói SE 3–3, Kökény SC–Vajszlói KSK 0–4, BFA Szigetvár–Baksai SE 7–2.
DOBOGÓSOK: 1. Szigetvár (+36) 18, 2. Szabadszentkirály (+23) 14, 3. Mozsgó (+6) 10.

DÁRDAI–CSOPORT

EREDMÉNYEK: Palotabozsok SE–DSE 2020 7–0, Olasz SE–Görcsönydobokai SE 6–1, Szársomlyó SE–Báta KSE 1–2, Lippói KSE–Kölkedi SE 0–6, Babarc BSE–GSH Töttös 2–1.
DOBOGÓSOK: 1. Palotabozsok (+35) 15, 2. Babarc (+21) 15, 3. Kölked (+22) 14.

 

