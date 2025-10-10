Nem egyszerű a helyzet Kozármislenyben

Hétvégén hazai környezete előtt léphet pályára a Kozármisleny KA csapata a Női kézilabda NB I. 5. fordulójában. Nem egyszerű az élet idén Kovács Tamás legénységének, s azt követően, hogy legutóbb a másik pont nélkül álló alakulattól, a Kisvárdától is kikaptak, igazán nehéz helyzetbe kerültek a lányok.

Most egy nehezebb csapat látogat a kozármislenyi Városi Sportcsarnokba, mivel a bajnoki tabellán hetedik helyet elfoglaló Vác érkezik a kék mezesekhez. Az lesz a kérdés, hogy ki tudnak-e találni valami megoldást a Vác ellen szombat este 18.00-kor, az viszont nem, hogy a lányok mindent beleadnak majd.