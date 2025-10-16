Nem finomkodott, megmondta a frankót Djokics a siker ellenére is

Fontos volt az NKA Universitas Pécs női kosárlabdacsapata számára, hogy pozitívan kezdje meg az Európa-kupa szereplését, s ez össze is jött végül a spanyol Lointek Gernika Bizkaia ellen a Lauber Dezső Sportcsarnokban. Reisingerová utolsó másodpercben beütött kosara nyerte meg a meccset.

– Gratulálok a csapatomnak és a szurkolóknak, hiszen a szezonban most először idéztük meg a régi idők atmoszféráját, és remélem, még többen kijönnek legközelebb, hiszen a mostani is kifejezetten érdekes összecsapás volt – kezdte a találkozót követően a vezetőedző, Zseljko Djokics. – A mentalitásunk ugyanakkor nem ütötte meg azt a szintet, amit megszoktam és elvárok. Egy szegmenssel kifejezetten elégedett vagyok, ez pedig a lepattanózás: majdnem kétszer annyi labdát leszedtünk, mint az ellenfél, és végeredményben ez hozta el számunkra a győzelmet.