Labdarúgás

29 perce

Nem hagyta szó nélkül a játékvezető ténykedését Waltner Róbert

Címkék#NB II#Waltner Róbert#Szentlőrinc

Bama.hu
Nem hagyta szó nélkül a játékvezető ténykedését Waltner Róbert

Fotó: Löffler Péter

Emberhátrányban egy pontot szerzett meg a Békéscsaba ellen a Szentlőrinc a labdarúgó NB II. 11. fordulójában. Waltner Róbert nem is hagyta szó nélkül a játékvezetői ténykedést a meccs után.

– Az első félidőben jobban játszottunk, mint a Csaba. Volt egy százszázalékos tizenegyesünk, sajnos a játékvezető nem vette észre, a közvetlen ellentámadásból pedig gólt kaptunk – értékelt Waltner Róbert vezetőedző. – Mentünk az egyenlítésért, de nem jött össze, pedig megvoltak a helyzeteink. A fordulás után taktikailag megpróbáltunk mindent, hogy nagyobb nyomást helyezzünk az ellenfélre, de jött a kiállítás, így kockáztatnunk kellett. Megérdemelten egyenlítettünk. Dicséret illeti a csapatot, hogy a piros lap, valamint a sok igazságtalan ítélet után kijött belőle egy plusz, és mindent feltett a győzelemért. Volt két nagy helyzetünk, amivel nyerhettünk volna, sajnos nem mentek be.
 

A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
