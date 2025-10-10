Nem lassítanak: pörög tovább a baranyai top liga

Noha egy meccsel kevesebbet láthatnak a baranyai I. osztály kedvelői a megszokottnál, mivel a VSK Sellye–Alpassport Siklós találkozót, már szeptember 10-én lejátszották (3–1), így sem maradnak izgalmak nélkül a szurkolók a 7. fordulóban.

A bajnokaspiráns Mohácsi TE, a múlt héten dobogóra fellépő PTE-PEAC II. gárdáját fogadja szombaton, ahol nyílt célja Takács Lajos legénységének, hogy tovább gyarapítsa pontjait. Az első játéknap második mérkőzését, a legutóbb nagy meglepetésre döntetlent jegyző Komló együttese vívja hazai környezetben a PVSK ellen.

Vasárnap újabb két mérkőzés lesz soron, melyek közül az elsőn a Villány TC utazik a harkányiakhoz, akiknek legutóbb megszakadt a 3 meccses győzelmi sorozatuk, míg végül az ezüstérmes helyet elfoglaló Nagykozár a Bólyt fogadja.

VÁRMEGYEI I. OSZTÁLY

OKTÓBER 11., SZOMBAT: Mohácsi TE 1888–PTE PEAC II., Sport36 Komlói Bányász–PVSK (15.00.).

OKTÓBER 12. , VASÁRNAP: Gyógyfürdő Harkány–Villány TC, Nagykozár KSE–Bólyi SE (15.00).