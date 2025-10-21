Nem rendült meg Kenderesi elszántsága, harcol tovább

Ahogyan tegnap mi is megírtuk, elutasította a Svájci Legfelsőbb Bíróság Kenderesi Tamás fellebbezését, így jogerősen érvényben marad a doppingvétség miatt kiszabott négyéves eltiltása és a HUNADO felé fennálló tartozása, aminek pontos összegét nem lehet tudni, de a bírósági döntés alapján jelentős összegről van szó.

Hergenrőder Tamás, Kenderesi Tamás jogi képviselője a következőket nyilatkozta az ügy kapcsán a Nemzeti Sportnak:

„Kézhez kaptuk a Svájci Legfelsőbb Bíróság írásban indokolt döntését, miszerint a hatályon kívül helyezés iránti kérelmünknek nem adnak helyt. A döntést nem tudom röviden kommentálni, mert egy jogi értekezést is megérne a téma, sőt valamennyi magyar élsportolót érintő a jelentősége az ügynek. Fontos kiemelni: a Svájci Legfelsőbb Bíróságon nem megismételt bizonyítási eljárás zajlott és a bíróság nem Tamás bűnösségéről döntött, hanem arról, hogy az egyébként anyagi- és eljárásjogi hibáktól hemzsegő doppingeljárásban a HUNADO által a sportolóra erőltetett fórumok, a nem független szakértők szakvéleménye és a sportoló jogainak lábbal tiprása mindenek felett áll... Egy dolgot szeretnék csak hangsúlyozni: Tamás ártatlan és soha semmilyen doppingolást nem követett el, ezt az alapeljárásban is bizonyítottuk és most más fórumon is bizonyítani fogjuk! Lehet nyugodtan felesleges boszorkányüldözést említeni, meg hogy szánalmas kísérletek ezek és csak további értelmetlen energiabefektetés, de ne felejtsük el, aki ártatlan, az a végsőkig képes harcolni az igazságért! Nem beszélve arról a rengeteg emberről, akik Tamás mellett álltak és állnak ma is, miattuk is harcolni fogunk. Reméljük, az Európai Unió jogrendszere által nyitva álló lehetőségek és a magyar igazságszolgáltatásba vetett hitünk a svájcinál több eredményt fog hozni, polgári és büntetőjogi vonalon egyaránt. Természetesen nem adjuk fel és az ügynek sincs még vége!”

Bővebben: Nemzeti Sport Online