Röplabda

1 órája

Nem sokon múlt: vereséget szenvedtek a pécsiek

Címkék#NB II#PEAC#felsőház#röplabda

Bama.hu

Hétvégén vereséget szenvedett a PEAC férfi és női csapata is a röplabda NB II küzdelmeiben. 

A lányok a Sopronnal csaphattak össze, ahol végül 2-3 (23:25;25:23;25:20;18:25;17:19) összesítésben a vendégek diadalmaskodtak, míg a fiúk hasonló eredménnyel 3-2 (25:23;20:25;25:16;15:25;15:12) maradtak alul a GLP Nyíregyházával szemben. 

A hétvégét követően így a férfi csapat 6. helyen áll az NB II-ben, míg a lányok ötödikként állnak az NB II.-es felsőház nyugati alapszakaszában. 

 

