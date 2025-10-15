Nem tudta megingatni a bajnokesélyes Puskás Akadémiát a PMFC

A női labdarúgó NB I. 8. fordulójában a PMFC 1–0-s vereséget szenvedett a Puskás Akadémia otthonában. A találkozót Ashley első félidőben szerzett távoli gólja döntötte el.

A piros-feketék elsősorban a második félidőben tudtak veszélyt teremteni. Bódis, Kardos és Tóth beállítása után lendületbe jött a Pécs, Kardos fejese és Tristan lövése is kevéssel kerülte el a kaput. Bár a hajrában Gyánó és Kőmíves is érkezett az egyenlítés reményében, a felcsútiak előnye kitartott a lefújásig.

Puskás Akadémia FC – PMFC 1–0 (1–0)

Női labdarúgó NB I., 8. forduló.

PMFC: Bednar – Kövesdi (Bódis, 56.), Bolboaca, Acsádi, Bocz – Máté, Balogh (Kardos, a szünetben), Tristan, Égi (Gyánó, 64.) – Turi (Kőmíves, 74.), Farkas (Tóth, szünetben). Edző: Bolboaca Augustin.

Gólszerző: Ashley (22.).