Kézilabda

2 órája

Nem várt pontokat vesztett a Bányász

Címkék#Carbonex-Komló#Melnicsuk#Gulyás

A Farkasokat fogadta a Carbonex-Komló kézilabdacsapata az NB I. 5. fordulójában.

Bama.hu

Noha a Bányász számított esélyesebbenek, a támadással meggyűltek a gondjaik. Nem jöttek úgy a gólok még hetesekből sem, mind szerették volna, így osztozkodniuk kellett a csapatoknak.

Menyhárt Máté, a Carbonex-Komló balszélsője, a mezőny legeredményesebb játékosa: – Megtaláltam az ellenfél kapujához a kulcsot, de Tóth Norman is ellenem. Lehet, hogy ez lehetett az egyik kulcsa, hogy nem tudtunk nyerni. Picit szégyellem is miatta magam. Normannak gratulálok, mert tényleg extrateljesítményt nyújtott. Én nem örülök, hogy csak 1 pontot szereztünk, és ahogy láttam, a többiek sem. Ezért biztos, hogy kőkeményen fogunk dolgozni, hogy Gyöngyösön kijavítsuk a mai meccset. A „Farkasoknak” jó utat és további sok sikert kívánok.

Carbonex-Komló–Budai Farkasok-Rév 25–25 (15–14)

Férfi kézilabda NB I., 5. forduló.
Komló: Vyunyk, Posta – Váczi, Ág, Balogh N., Szöllősi, Varga Sz., Urbán E. 4, Borsos, Gulyás, Jerkovics 4, Ács P., Melnicsuk 4, Dontsov 1, Pauló, Menyhárt 8, Zennadi 4. Vezetőedző: György László.

