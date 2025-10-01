Hangorkánban brillíroztak: ismét szárnyaltak a pécsi lányok (GALÉRIA)

Noha teltház nem lett, sokan látogattak ki szerda este hat órakor a Lauber Dezső Sportcsarnokba a pécsi lányok, idei első NB I-es hazai mérkőzésére az ELTE BEAC ellen. A találkozót virágosztás előzte meg, amire még a hangos dobszó és ének is elhallgatott. Ajándékban részesült több NKA játékos, aki nyáron eredményesen szerepelt a nemzetközi porondon.

Remek játékkal nyert ismét az NKA Pécs női csapata

Fotó: Kovács Liliána

Az összecsapást remekül kezdték a pécsiek, amiben sokat segítettek a szurkolók. Zengett a hajrá Pécs, miközben a lányok egyre növelték előnyüket.

Az első negyedet követően már közel tizenöt pont volt a két együttes között, melyet a hazaiak még tovább tudtak fokozni a folytatásban. A különbség egyre nőtt a két gárda között, ám a buzdítás nem hagyott alább. Minden szerzett pontot taps, a három pontosokat pedig igazi hang orkán és ujjongás kísért.

A félidei nagy szünetre 53–28-as különbséggel mehettek a csapatok, s ez kifejezetten megnyugtató lehetett Zseljko Djokic legénységének. Noha a harmadik negyedben igyekezett magasabb fokozatra kapcsolni a budapesti csapat, ez sem volt elég, hogy komolyabban megijesszék a hazaiakat.