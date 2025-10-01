október 1., szerda

Malvin névnap

+14
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kosárlabda

2 órája

Hangorkánban brillíroztak: ismét szárnyaltak a pécsi lányok (GALÉRIA)

Címkék#NKA#NKA Universitas Pécs#ELTE BEAC Újbuda

Puskás Patrik

Noha teltház nem lett, sokan látogattak ki szerda este hat órakor a Lauber Dezső Sportcsarnokba a pécsi lányok, idei első NB I-es hazai mérkőzésére az ELTE BEAC ellen. A találkozót virágosztás előzte meg, amire még a hangos dobszó és ének is elhallgatott. Ajándékban részesült több NKA játékos, aki nyáron eredményesen szerepelt a nemzetközi porondon.

NKA
Remek játékkal nyert ismét az NKA Pécs női csapata
Fotó: Kovács Liliána

Az összecsapást remekül kezdték a pécsiek, amiben sokat segítettek a szurkolók. Zengett a hajrá Pécs, miközben a lányok egyre növelték előnyüket.
Az első negyedet követően már közel tizenöt pont volt a két együttes között, melyet a hazaiak még tovább tudtak fokozni a folytatásban. A különbség egyre nőtt a két gárda között, ám a buzdítás nem hagyott alább. Minden szerzett pontot taps, a három pontosokat pedig igazi hang orkán és ujjongás kísért.

A félidei nagy szünetre 53–28-as különbséggel mehettek a csapatok, s ez kifejezetten megnyugtató lehetett Zseljko Djokic legénységének. Noha a harmadik negyedben igyekezett magasabb fokozatra kapcsolni a budapesti csapat, ez sem volt elég, hogy komolyabban megijesszék a hazaiakat.

Zengett a hajrá Pécs: az ELTE BEAC ellen játszott az NKA Universitas

Nem hagytak kérdéseket a zárónegyedre sem a pécsi lányok. Török Ágnes és Olawuyi Adenike pontjainak hála már hetven pont fölött jártak az NKA játékosai a negyedik játékrész elején, s innen már nem is engedtek ki a fáradt BEAC ellen. 

Szép és eredményes játéknak hála tehát, simán nyert az NKA Pécs együttese, ezzel megörvendeztetve szurkolóikat. Legközelebb október ötödikén lépnek pályára a lányok a Szigetszentmiklós otthonában.

NKA Universitas Pécs–ELTE BEAC Újbuda 92–51 (28–15, 25–13, 16–19, 23–4)

Női kosárlabda NB I., 2. forduló. 
NKA: Dúl 7/1, Rátkai 9/1, TÖRÖK Á. 14/1, OLAWUYI 16, Reisingerová 10. Csere: JOSEPOVITS 17/1, STUDER 7/1, Tóth O. 5, Gréts D. 3/1, Hőgye P. 2, Halmágyi 2. Vezetőedző: Zseljko Djokics. 
BEAC: MOORE 13/3, Varga S. 8/2, Koch 8, Ozola 8/2, Fárbás 2. Csere: Dinnyés P. 2, Vég-Dudás, Dobó 5, Swint, Szauter, Gréts Z. Vezetőedző: Mészárosné Kovács Andrea.

Következik (október. 05., 19.00): Szigetszentmiklós–NKA Universitas Pécs.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu