2 órája
Hangorkánban brillíroztak: ismét szárnyaltak a pécsi lányok (GALÉRIA)
Noha teltház nem lett, sokan látogattak ki szerda este hat órakor a Lauber Dezső Sportcsarnokba a pécsi lányok, idei első NB I-es hazai mérkőzésére az ELTE BEAC ellen. A találkozót virágosztás előzte meg, amire még a hangos dobszó és ének is elhallgatott. Ajándékban részesült több NKA játékos, aki nyáron eredményesen szerepelt a nemzetközi porondon.
Az összecsapást remekül kezdték a pécsiek, amiben sokat segítettek a szurkolók. Zengett a hajrá Pécs, miközben a lányok egyre növelték előnyüket.
Az első negyedet követően már közel tizenöt pont volt a két együttes között, melyet a hazaiak még tovább tudtak fokozni a folytatásban. A különbség egyre nőtt a két gárda között, ám a buzdítás nem hagyott alább. Minden szerzett pontot taps, a három pontosokat pedig igazi hang orkán és ujjongás kísért.
A félidei nagy szünetre 53–28-as különbséggel mehettek a csapatok, s ez kifejezetten megnyugtató lehetett Zseljko Djokic legénységének. Noha a harmadik negyedben igyekezett magasabb fokozatra kapcsolni a budapesti csapat, ez sem volt elég, hogy komolyabban megijesszék a hazaiakat.
Zengett a hajrá Pécs: az ELTE BEAC ellen játszott az NKA Universitas
Nem hagytak kérdéseket a zárónegyedre sem a pécsi lányok. Török Ágnes és Olawuyi Adenike pontjainak hála már hetven pont fölött jártak az NKA játékosai a negyedik játékrész elején, s innen már nem is engedtek ki a fáradt BEAC ellen.
Szép és eredményes játéknak hála tehát, simán nyert az NKA Pécs együttese, ezzel megörvendeztetve szurkolóikat. Legközelebb október ötödikén lépnek pályára a lányok a Szigetszentmiklós otthonában.
NKA Universitas Pécs–ELTE BEAC Újbuda 92–51 (28–15, 25–13, 16–19, 23–4)
Női kosárlabda NB I., 2. forduló.
NKA: Dúl 7/1, Rátkai 9/1, TÖRÖK Á. 14/1, OLAWUYI 16, Reisingerová 10. Csere: JOSEPOVITS 17/1, STUDER 7/1, Tóth O. 5, Gréts D. 3/1, Hőgye P. 2, Halmágyi 2. Vezetőedző: Zseljko Djokics.
BEAC: MOORE 13/3, Varga S. 8/2, Koch 8, Ozola 8/2, Fárbás 2. Csere: Dinnyés P. 2, Vég-Dudás, Dobó 5, Swint, Szauter, Gréts Z. Vezetőedző: Mészárosné Kovács Andrea.
Következik (október. 05., 19.00): Szigetszentmiklós–NKA Universitas Pécs.