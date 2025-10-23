Megállíthatatlanok idén: 4000 kilométerre Pécstől is taroltak a csajok

Ismét szükség volt a pécsi csajok remek teljesítményére, s ez nem is maradt el a csütörtök késő este vívott mérkőzésen. Julia Reisingerová vezényletével ez meg is kezdődött, aki igazi vezéregyeneseként húzta maga után társait ismét. Ennek hatására már a találkozó elején képesek voltak ellépni házigazdájuk elől az NKA lányok.

Már egy félidő alatt harminc ponttal vezetett az NKA csütörtök este

Remekül szállt be a kispadról Held is, aki rögtön két sikeres hárompontossal járult hozzá a különbség növekedéséhez. A második játékrészben már robogott gőzerővel a szokások pécsi úthenger. Az NKA csajok ekkor már 30 ponttal is vezettek riválisuk ellen. Mindenki remekelt Zseljko Djokics tanítványai közül.

A harmadik negyedben már úgy tűnt nincs is kedve játszani a hazai csapatnak, a különbség pedig már a 40 pontot is meghaladta Tóth Orsolya büntetőit követően. Ennek ellenére sem állt vissza a pécsi csapat, továbbra is remekül használták ki erősségeiket, amivel nem tudott mit kezdeni a portugál együttes.

Az utolsó negyedben már csak annyi volt a kérdés, hogy mennyi lesz a különbség a két gárda között, s mekkora előnnyel zsebelik be végül az egyoldalú küzdelmet az NKA lányok (42–101). Az egyetlen dolog, ami elronthatja a pécsiek örömét, hogy Held vélhetően megsérült a második negyedben egy labdáért folyó csata következtében. A játékos arca nem volt túl boldog, mikor talpra állt az esést követően, s a pályán sem láthatták őt már a nézők az eset után. Abban tehát reménykedhetnek a csapatnál, hogy az ő sérülése nem komoly.

Női Kosárlabda Európa-kupa C-csoport, 2. forduló. Ponta Delgada

Cusah: Rivera 13, Gaislerova 11/9, Serralhiero, Paz 7/3, Monique 5. Csere: Goncalaves 4, Rodrigues 2, Ferreira, Carvalho Vezetőedző: Ricardo Botelho.

NKA: STUDER 6, DÚL 10/3, Tóth 8, VARGA 12/6, REISINGEROVÁ 20. Csere: Held 8/6, RÁTKAI 6, Olawuyi 7, TÖRÖK Á. 17/3, Josepovits 7. Vezetőedző: Zseljko Djokics.